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البرهان يتعهد مجدداً بنقل السلطة إلى الشعب سريعاً

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 29-يونيو-2019

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البرهان يتعهد مجدداً بنقل السلطة إلى الشعب سريعاً

تعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، السبت، بالتوصل مع قوى المعارضة “سريعاً” إلى اتفاق لنقل السلطة إلى “الشعب”.

 

وقال البرهان في خطاب أمام حشد من أهالي مدينة أم درمان :”نعدكم بأننا مع الإخوة في قوى الحرية والتغيير والأحزاب السياسية الثانية سنصل لاتفاق سريع يحقق طموحاتكم”.

 

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وأضاف أن السودانيبن “قد تعبوا من الكلام والوعود الكاذبة ونحن معهم وإلى جانبهم.”

 

ولفت بحسب “سكاي نيوز” إلى أن السلطة يجب أن تعود إلى الشعب عبر حكومة منتخبة ليقرر مستقبله بيده، قائلاً إنه “لا مزيد من الإقصاء في السودان ونحن واقفون مع الشعب الذي خاض الثورة”.

 

وكان المجلس العسكري قد حذر في بيان مما وصفها الفتن، عشية مسيرة مليونية دعت إليها قوى إعلان الحرية والتغيير.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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