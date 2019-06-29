خبراء اقتصاديون : التغيير لابد أن يكون في مصلحة معاش الناس

دعا خبراء اقتصاديون المجلس العسكري للإهتمام بمعاش الناس ووضع حلول لتسيير الأوضاع الاقتصادية ورقابة الأسواق وضبط الأسعار في الفترة القادمة، في وقت أكدوا فيه أهمية إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية بالبلاد.

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وقال الخبير الاقتصادي إبراهيم محمود في تصريح بحسب(smc) إن التغيير لابد أن يكون في مصلحة معاش الناس لأن الضائقة المعيشية أحدثت تلك الإحتجاجات، مبيناً أن معاش الناس مرتبط بالحلول السياسية لذلك لابد من وجود حلول من مكونات القوى السياسية والمجلس العسكري للتوصل لإتفاق يرضى جميع الأطراف حتى يسير الإقتصاد في الإتجاه الصحيح .

وفي السياق أوضح الخبير د. محمد حسن عبد الرحيم أن الحل يكمُن في توفير (10) مليار دولار كحد أدنى وتوجيه (2) مليار منها لتساهم في انعاش قيمة الجنيه ورقابة الأسواق وضبط الأسعار، داعياً إلى إعادة النظر في التسعيرة وتفعيل دور التعاونيات وإستيراد السلع الأساسية بكميات كبيرة بدعم من بنك السودان المركزي لتُساعد في حل الأزمة الإقتصادية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)