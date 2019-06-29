كشفت مصادر يمنية، اليوم السبت، عن استئناف اللجنة المعنية بالإشراف على إعادة الانتشار عملها في مدينة الحديدة الواقعة غرب البلاد.
ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن المصادر قولها: "إن هذا القرار يأتي بعد أن قررت الحكومة اليمنية استئناف التواصل مع المبعوث الدولي مارتن جريفيث، في ضوء التزام الأمم المتحدة بتصحيح الاختلال الذي رافق تنفيذ اتفاق ستوكهولم".
وأكدت المصادر أن كبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسجارد، سيلتقي مع ممثلي الحكومة في اللجنة، ومع ممثلي الميليشيات الحوثية بهدف استكمال تنفيذ بنود الاتفاق والتحقق من الخطوات التي تمت في هذا الجانب، كما سيناقش لوليسجارد استكمال تنفيذ الآلية الخاصة بإعادة الانتشار من الموانئ الثلاثة في الحديدة والتحقق من ذلك عبر لجنة ثلاثية تمثل الطرفين والأمم المتحدة قبل الانتقال إلى الخطوات التالية المتعلقة بالترتيبات الأمنية في الموانئ والمدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر استئناف عمل لجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.