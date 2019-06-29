الصحة تُعلن جاهزية المُستشفيات لمقابلة أى طوارئ تحدث في مسيرة غداَ

أعلنت وزارة الصحة عن استعداداتها وجاهزيتها تحسباً لمُقالبة أى طارئ في العاصمة والولايات قد يحدث في مسيرة “30” يونيو المُعلنة غداً “الأحد” من قبل قوى الحرية والتغيير.

وكشف وكيل وزارة الصحة المُكلف سليمان عبد الجبار في تصريحات صحفية اليوم (السبت) عن اجتماع الوزارة مع مدراء المستشفيات بالتنسيق مع الولايات بالتركيز على الخرطوم، وقال إن المستشفيات في حالة إستعداد فضلاً عن تجهيز الكوادر الطبية ومخزون من الأدوية.

وأعلن عبد الجبار عن إخطار كل القوى السياسية بضرورة فتح الشوارع ونوه إلى أضرار تُهدد حياة المرضى من اغلاق الشوارع، وأكد توفير أسطول من الإسعافات لنقل المرضى وجاهزية أكثر من 50 عربة من الإسعاف المركزي، بجانب أخري توفرها منظمة الصحة العالمية و”أطباء بلا حدود” ومنظمات أخرى، وأشار إلى استفادة الوزارة من تجربة الاحداث الماضية .