كشفت ولاية شمال كردفان عن خطة لتطوير حزام الصمغ العربي ومكافحة الزحف الصحراوي، في وقت أعلنت فيه عن إستهدافها زراعة (2) مليون شجرة هشاب في الموسم الحالي . وقال طارق أمين أبو البشر مدير عام وزارة الإنتاج والموارد بالولاية في تصريح لـ(smc) أن الولاية بدأت الإستعدادات المبكرة لعمليات جمع البذور وبداية التشجير، مبيناً The post خطة لتطوير حزام الصمغ العربي بشمال كردفان appeared first on المركز السوداني للخدمات الصحفية.

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