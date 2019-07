خطة لتطوير حزام الصمغ العربي بشمال كردفان

كشفت ولاية شمال كردفان عن خطة لتطوير حزام الصمغ العربي ومكافحة الزحف الصحراوي، في وقت أعلنت فيه عن إستهدافها زراعة (2) مليون شجرة هشاب في الموسم الحالي . وقال طارق أمين أبو البشر مدير عام وزارة الإنتاج والموارد بالولاية في تصريح لـ(smc) أن الولاية بدأت الإستعدادات المبكرة لعمليات جمع البذور وبداية التشجير، مبيناً

