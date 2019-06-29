إرتفاع عدد قتلى تفجيري سولو في جنوب الفلبين إلي 8 أفراد

وقال الرائد أرفين إنسيناس، المتحدث باسم القوات المسلحة في قيادة الفلبين الغربية لمينداناو، للإذاعة المحلية إنه من بين الثمانية الذين قتلوا، ثلاثة منهم جنود وثلاثة مدنيين واثنان من المفجرين. وأصيب 12 آخرون في الانفجارات.
ولقد تحمل تنظيم داعش مسؤولية الهجوم، لكن لا يمكن التحقق من صحة الادعاء وما زال التحقيق جاريًا.
وقالت إنسيناس إن المهاجم الأول حاول تفجير المتفجرات المسجلة على جسده بالقرب من البوابة، مما أدى إلى مقتل الجنود الثلاثة الذين كانوا يحرسون البوابة، حاول مهاجم آخر التسلل إلى البوابة وفجر نفسه، مما أسفر عن إصابة 12 جنديًا آخر.
وقد ألقى الليفتنانت كولونيل في الجيش رامون زاجالا باللوم في الهجوم على مسلحي أبو سياف الذين يشتهرون بتنفيذهم عمليات خطف مقابل فدية وتفجيرات وكمائن لرجال الأمن في مينداناو بجنوب الفلبين.
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