البرهان: مستعدون لتسليم الحكم الآن إلى أي سلطة منتخبة من الشعب

قال عبد الفتاح البرهان، أن المجلس العسكري السوداني مستعد لتسليم الحكم الآن إلى أي سلطة منتخبة من الشعب السوداني.

وأكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، خلال كلمتة بمؤتمر صحفي له اليوم السبت، أن الثورة على النظام السابق صنعها الشعب السوداني، وأنه الشعب سيكون شريكا في بناء سودان جديد.

مشيراً إيى أنة مسئولية المجلس العسكري ألسسماع لمطالب الشعب السوداني الذي عانى الأمرين في ثورته، وإنه مع الشعب في استكمال ثورته وصناعة مستقبل البلاد.