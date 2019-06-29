أكثر من 200 حالة وفاة مع إستعداد أستراليا لموسم الأنفلونزا

تجاوز عدد حالات الوفاة في موسم الأنفلونزا الأسترالي 200 فرد، مع تحذير السلطات من أن الأسوأ لم يأت بعد.

ووفقًا للبيانات الصادرة بشكل منفصل عن الولايات الست في أستراليا والمنطقتين، فإن ما لا يقل عن 228 شخصًا قد لقوا حتفهم بالفعل بسبب الأنفلونزا وأصيب أكثر من 100000 مقارنة بـ 58824 فقط في عام 2018.

وقال ريتشارد كيد، رئيس مجلس الممارسة العامة للجمعية الطبية الأسترالية، لوكالة أسوشييتد برس الأسترالية اليوم السبت: "لدينا أحد أسوأ الفصول لدينا حتى الآن... نتوقع أن تصل الذروة بين شهري يوليو وأيلول".

و أضاف "لا تشبه الأنفلونزا نزلات البرد، فهي خطيرة ويمكن أن تكون قاتلة".

وتم الإبلاغ عن أكثر من 100 حالة وفاة و49000 حالة في نيو ساوث ويلز (NSW) وفيكتوريا، وهما أكبر ولايتين في أستراليا، منذ يناير وحده.

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وفي جنوب أستراليا، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي ربع حجم فيكتوريا، كانت هناك 18500 حالة مؤكدة من الأنفلونزا و44 حالة وفاة.

وقال فيكي شيبيرد مدير الأمراض السارية في نيو ساوث ويلز في بيان على "إن موسم الأنفلونزا بدأ يظهر تأثيره بالفعل في جميع أنحاء البلاد، حيث قدم المزيد من المرضى إلى أقسام الطوارئ في نيو ساوث ويلز حتى الآن في عام 2019 مقارنة بأي فترة ستة أشهر أخرى". يوم الجمعة.

حيث يحدث تفشي المرض على الرغم من تطعيم أكثر من 11 مليون شخص ضد الفيروس في إطار برنامج تدعمه الحكومة.

