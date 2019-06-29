البرهان: الثورة على النظام السابق صنعها الشعب السوداني

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، خلال كلمتة بمؤتمر صحفي له اليوم السبت، أن الثورة على النظام السابق صنعها الشعب السوداني، وأنه الشعب سيكون شريكا في بناء سودان جديد.



مشيراً إيى أنة مسئولية المجلس العسكري ألسسماع لمطالب الشعب السوداني الذي عانى الأمرين في ثورته، وإنه مع الشعب في استكمال ثورته وصناعة مستقبل البلاد.

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