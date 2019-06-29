العسكري يحمل قوى الحرية المسؤولية الكاملة عن أي روح تزهق

حمل المجلس العسكري الانتقالي، قوى الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة عن أي روح تزهق في هذه مسيرة الأحد أو أي خراب أو ضرر يلحق بالمواطنين أو مؤسسات الدولة.
وأشار إلى خطورة الأزمة التي يعيشها السودان خلال هذه الفترة، مؤكداً: ان القوات العسكرية بذلت كل ما في وسعها لدرء الفتن وحفظ الأمن والإبقاء على اللحمة الوطنية
وأضاف المجلس قائلاً: أن إعلان الحرية والتغيير عن مسيرة يوم غد يأتي في وقت يترقب فيه المواطنون الإعلان عن توافق نهائي بعد أشهر من الفراغ الدستوري
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