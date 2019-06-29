أردوغان..يطالب بإبقاء ملفات مرسي و خاشقجي على أجندة العالم

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الخليج 365:
طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، بضرورة بقاء قضيتي مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، و”الوفاة المشبوهة” للرئيس المصري الراحل محمد مرسي، أمام الأجندة الدولية.
وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي بمدينة أوساكا اليابانية على هامش مشاركته بقمة العشرين، إنه “يجب عدم السماح بإزالة جريمة قتل خاشقجي ووفاة الرئيس مرسي المشبوهة من الأجندة الدولية”، مشددا على ضرورة محاسبة كافة المسؤولين عن جريمة قتل خاشقجي من أعلى الهرم إلى أسفله.
ورأى أردوغان أن “هذه المحاسبة مهمة وذات أولوية وتقع مسؤوليتها على عاتق المجتمع الدولي”، مشيرا إلى أن تركيا لم تسمح بالتستر على جريمة قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.
وجدد تأكيده على ضرورة محاكمة المتورطين في قتل خاشقجي بإسطنبول، لأن الجريمة وقعت فيها.
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