عاجل : في بيان له .. المجلس العسكري يحمل الحرية والتغيير مسؤولية وقوع اي ضحايا غدا

حذر المجلس العسكري الانتقالي قوي الحرية والتغير حذرها من خطورة الازمة التي تعيشها البلاد وحملهم المسؤولية الكاملة عن اي روح تزهق غدا . وبحسب الصفحة الرسمية للمجلس علي موقع فيس بوك جاء نص البيان كالاتي :

المواطنون الشرفاء لقد تابعتم طوال الفترة الماضية ومنذ انتصار ثورتكم المؤزرة انحياز القوات المسلحة لخيار الشعب وحرص المجلس العسكري الانتقالي الكامل على الوصول الي حل وفاقي مع قوى الحرية والتغيير من اجل الخروج ببلادنا من واقعها الى واقع جديد تشكل فيه الحكومة الانتقالية ويتهيأ فيه السودان الى مستقبل واعد ترسخ فيه قيم الديمقراطية والعدالة والسلام .

لقد بذل المجلس العسكري الانتقالي كل ما في وسعه لدرء الفتن وحفظ الامن والابقاء على اللحمة الوطنية متلاحمة متماسكة.

لقد اعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير عن مسيرة يوم غد الاحد الموافق 30 يونيو في وقت يترقب فيه المواطنون الاعلان عن توافق نهائي بعد اشهر من الفراغ الدستوري الذي لا يحتمل الوطن استمراره اكثر من ذلك .

Advertisements

اننا انطلاقا من مسؤليتنا الوطنية والتاريخية ومع ايماننا بحق التغيير والتظاهر الا اننا ننبه الى خطورة الازمة التي تعيشها بلادنا كما اننا نحمل قوى الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة عن اي روح تزهق في هذه المسيرة او اي خراب او ضرر يلحق بالمواطنين أو مؤسسات الدولة جراء تعطيل المرور واغلاق الطرق ومس المصالح العامة ومعاش الناس . عاش السودان امنا مستقرا وعاشت الثورة سندا للحق والفضيلة .

أعلام المجلس العسكري الانتقالي

٢٩ يونيو ٢٠١٩م

الخرطوم (أخبار الخليج 365)