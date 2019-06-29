برشلونة يضم غريزمان من دون كسر عقده!

أكدت صحيفة “سبورت” الكتالونية المقربة من برشلونة أن إدارة جوزيب ماريا بارتوميو في طريقها لحسم التعاقد مع المهاجم الفرنسي الدولي أنتوان غريزمان وذلك في الأيام الاولى من شهر يوليو المقبل.

ووفقا للصحيفة دخلت إدارة برشلونة في مفاوضات مع ميغيل سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد لطلب ضم غريزمان من دون كسر عقده.

يذكر أن قيمة كسر عقد غريزمان الحالية تبلغ 200 مليون يورو وينتظر أن تنخفض إلى 120 مليون يورو في الاول من شهر يوليو المقبل.

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ووفقا لموقع كورة عرض برشلونة دفع 120 مليون يورو بجانب مبلغ مالي آخر يقارب 6 ملايين يورو لتصل قيمة غريزمان 126 مليون يورو بشرط أن يتم تقسيط المبلغ بجانب وصول اللاعب السريع لفريق ملعب كامب نو.

ويرفض برشلونة من جانبه فكرة التخلص من ظهيره الأيمن الدولي البرتغالي نيلسون سيميدو لصفوف أتلتيكو مدريد ضمن صفقة رحيل غريزمان للفريق الكتالوني في الصيف الحالي.

ويأمل برشلونة في حسم وصول غريزمان للتركيز على ضم نيمار والذي يبلغ سعره 222 مليون يورو.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)