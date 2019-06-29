بالصور: جماهير الزمالك تدعم منتخب تونس أمام مالي

تسببت الأجواء الحارة في تقليل الحضور الجماهيري في مباراة تونس ومالي التي تقام اليوم الجمعة باستاد السويس الجديد، في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

وشهدت مدرجات ملعب السويس حضورًا أقل من اللقاء السابق تونس وأنجولا بالجولة الأولى، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية.

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وبحسب موقع كورة حرصت مجموعة من جماهير نادي الزمالك المصري على التواجد في ملعب السويس لدعم النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض وحملت أعلام القلعة البيضاء لدعم ساسي.

واشتكى لاعبو المنتخبين أثناء عملية الإحماء من ارتفاع درجة الحرارة بشكل واضح.

وتعادل منتخب تونس مع أنجولا بهدف لكل منهما بالجولة الأولى بالمجموعة الخامسة، بينما فاز منتخب مالي على حساب موريتانيا برباعية مقابل هدف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)