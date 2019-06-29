بالصور : وداع حار لميسي اليابان قبل رحلة ريال مدريد

أقام نادي إف سي طوكيو الياباني اليوم السبت، حفلاً مبسطاً لتوديع موهبته اليابانية تاكيفوسا كوبو، 18 عاماً، الذي سينتقل إلى فريقه الجديد ريال مدريد.

وبحسب موقع كورة فإن هطول الأمطار بغزارة على ملعب النادي، ستاد اجيناموتو، بالعاصمة اليابانية طوكيو، لم تمنع إدارة النادي من تنظيم الحفل بعد نهاية مباراة فريقي إف سي طوكيو ويوكوهاما إف مارينوس، التي انتهت بفوز صاحب الأرض ينتيجة 4-2، ضمن منافسات الأسبوع الـ17 من الدوري الياباني.

وألقى كوبو، المعروف في بلاده بلقب “ميسي اليابان”، كلمة التوديع لفريقه الذي لعب معه منذ منتصف 2015، وأيضاً ودع الفريق المقابل يوكوهاما إف مارينوس، والذي لعب معه بنظام الإعارة في 2018.

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ونقلت الصحيفة اليابانية (سانكي سبورتس) كلمة الوداع لكوبو، قائلاً: “على الرغم من أن الفترة التي قضيتها مع طوكيو قصيرة للغاية، إلا أنني لن أنسى الوقت الممتع مع الفريق، ولن أنسى أيضاً فترة اللعب مع يوكوهاما والتي كانت رائعة، شكراً لكم”.

يذكر أن “ميسي اليابان” سينضم أولاً لصفوف الفريق الملكي للرديف، تحت قيادة المدرب الإسباني، ونجم هجوم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا سابقاً، راؤول جونزاليس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)