ماليزيا تسعى لتحطيم رقم قياسي بأكبر زلاجة مائية في العالم

نشر موقع «سي إن إن» الأمريكي، صورا لأطول زلاجة مائية دائمة في العالم بإحدى الجزر الماليزية، والتي يبلغ طولها 1200 متر.

وتوفر الزلاجة -التي تبدأ عبر منحدر طوله 70 مترًا، يمكن الوصول إليه عبر التليفريك- رحلة تزلج مدتها 4 دقائق وسط المناظر الطبيعية الخلابة بالغابات الماليزية الخضراء.

ويتم إنشاء الزلاجة ضمن مدينة ملاهي «سكيب» في جزيرة بينانج بشمال ماليزيا، وسيبلغ طولها 1140 مترًا بعد الانتهاء من بناءها في نهاية يوليو، على أن يتم افتتاحها للجمهور في منتصف أغسطس القادم.

وبمجرد الانتهاء من إنشاءها، ستحطم زلاجة «الهروب» الرقم القياسي لأطول زلاجة مائية في العالم، بعد زلاجة المدينة الترفيهية «أكشن بارك»، بمدينة فيرنون بولاية نيو جيرسي الأمريكية، التي دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول زلاجة مائية في العالم حتى الآن، بطول يبلغ 601 متر.

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ولكن على عكس زلاجة نيو جيرسي المصنوعة من البلاستيك القابل للنفخ المستخدم في القلاع المطاطة، فإن زلاجة «سكيب» مصنوعة من البوليمر المقوي بالألياف، متصلة بأعمدة من الصلب؛ ما يجعل بنيتها التحتية دائمة ومتينة.

يقول سيم تشو خينج، الرئيس التنفيذي لشركة «سيم ليجر جروب» المنفذة للزلاجة المائية، في بيان، إن «كسر الرقم القياسي العالمي لم يكن نيتنا أبداً. أردت أن أقوم ببرنامج يمكننا من ركوب الزلاجة والاستمتاع بالتزلج لبضع دقائق طويلة».

وكشفت مدينة الملاهي عن أنها حاولت بناء الزلاجة التي تضم العديد من الأنابيب الكبيرة الزرقاء والصفراء، دون التأثير على البيئة المحيطة، لذلك فضلت بناءها يدويا دون استخدام آلات ثقيلة.