ترامب يعلق فرض رسوم جديدة على واردات بلاده من الصين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب اجتماعه مع نظيره الصيني، شي جين بينج أن بلاده لن تفرض رسوما جمركية جديدة على السلع الصينية، مما يسمح بمزيد من الوقت لإجراء مفاوضات بشأن التجارة والوصول إلى السوق.

وأضاف ترامب أنه سيسمح للشركات الأمريكية ببيع منتجاتها لشركة "هواوي" الصينية، لكن السماح للشركة العملاقة في مجال الاتصالات بدخول السوق الأمريكي سيتم التعامل معه في المستقبل، إذا تم إحراز تقدم في المحادثات.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في مدينة أوساكا اليابانية، حيث حضر قمة مجموعة العشرين "إننا نرسل ونبيع لشركة هواوي كمية هائلة من المنتجات.. حسنا أن نواصل بيع ذلك المنتج".

وأضاف أنه سيلغي تهديده بفرض رسوم إضافية على واردات صينية بقيمة 325 مليار دولار، "خلال الوقت الحاضر على الأقل".

ولو أن ترامب مضى قدما في إجراءاته، فإن ذلك كان سيعنى إلحاق ضرر بكل منتج صيني تقريبا، يتم توريده إلى الولايات المتحدة بسبب الرسوم، التي تم تبنيها خلال الحرب التجارية المستمرة على مدار العام.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت حتى الآن رسوما جمركية على سلع صينية تقدر قيمتها بـ250 مليار دولار، بينما ردت الصين بفرض رسوم على سلع بقيمة 110 مليارات دولار.

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وقال ترامب إن اجتماعه مع شي كان "ممتازا" وأننا "نعود إلى المسار" من خلال المحادثات التجارية في أعقاب الاجتماع المرتقب بشكل واسع في المدينة اليابانية.

وذكر شي من خلال مترجم في مستهل الاجتماع ان " التعاون والحوار أفضل من المواجهة".

وكان اجتماع ترامب وشي الحدث الرئيسي في قمة مجموعة العشرين، حيث إن الرسوم الجمركية التي فرضها اثنان من أكبر اقتصاديات العالم تبطئ النمو العالمي وتعرقل سلاسل الإمداد.

وكان ترامب وشي قد اتفقا سابقا على هدنة في حربهما التجارية في قمة مجموعة العشرين الأخيرة التي عقدت في ديسمبر في الأرجنتين.

لكن انهارت المفاوضات التي استمرت لأشهر في مايو، عندما زاد كل طرف الرسوم الجمركية على الطرف الآخر.