بوتين: لا بد للاتحاد الأوروبي من اعتماد خيار من اثنين

يجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام خيارين في نظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح الرئيس فلاديمير بوتين للصحفيين أن اجتماع قمة مجموعة العشرين الذي انعقد في اليابان تناول مناقشة المسائل المتعلقة بالحرية الاقتصادية وتأثير الهجرة على الاقتصاد. ومن الضروري في هذا السياق مناقشة مسألة دعم أسعار المنتجات الزراعية في دول الاتحاد الأوروبي وفقا للرئيس بوتين.

وما دام الاتحاد الأوروبي يدعم أسعار المنتجات الزراعية المحلية يظل سوق أوروبا مغلقا في وجه المزارعين من البلدان النامية. والسؤال الذي يطرح نفسه، والحالة هذه، هو كيف يمكن إنماء اقتصادات البلدان النامية مع العلم أن عدم نمو الاقتصاد في البدان النامية يدفع سكانها إلى الهجرة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي التي لا تواجه مشكلة انعدام النمو الاقتصادي.

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ويرى بوتين أن هذا يضع قادة الاتحاد الأوروبي أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن يفتحوا السوق أمام منتجات البلدان النامية وإما أن يفتحوا الحدود أمام المهاجرين.

وأضاف بوتين أنهم لن يروا مفرا من اعتماد خيار من اثنين.