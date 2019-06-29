وتميز الرئيس التنفيذي كريستيان بخطة إصلاح واسعة النطاق الشهر الماضي عندما وعد المساهمين "بتخفيضات قاسية" للبنك الاستثماري لتحويل المقرض بعد أن فشل في محاولة الاندماج مع منافسه.
وقال البنك إنه يدرس مجلس إدارة متقلب، وسيتم تمثيل البنك الاستثماري على السبورة عن طريق الخياطة بدلًا من الحصول على مقعد على الطاولة، كما هو الحال حاليًا.
وقال الناس إن المخضرم غارث ريتشي كان يترأس البنك الاستثماري، ولكن الخطة قيد المناقشة هي تشجيع المصرفيين ستيفان هوبز ومارك فيدورسيك لقيادة القسم كرؤساء مشاركين.
ورفض بنك دويتشه التعليق على التغييرات، ورفض ريتشي وهوبس وفيدورسيك من خلال متحدث للتعليق.
وقال البنك إنه يعمل على اتخاذ إجراءات لتسريع تحوله لتحسين ربحيته المستدامة.
وأضاف: "سنقوم بتحديث جميع أصحاب المصلحة إذا لزم الأمر".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس إدارة بنك "دويتشه" يجتمع لاتخاذ قرار بشأن تخفيض الوظائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.