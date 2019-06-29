مجلس إدارة بنك "دويتشه" يجتمع لاتخاذ قرار بشأن تخفيض الوظائف

قال ثلاثة أشخاص على دراية بالأمر إن مجلس الرقابة التابع لـ "دويتشه" بنك سيجتمع يوم 7 يوليو لمناقشة إعادة هيكلة كبرى قد تؤدي إلى ما يصل إلى 20 ألف وظيفة.

وتميز الرئيس التنفيذي كريستيان بخطة إصلاح واسعة النطاق الشهر الماضي عندما وعد المساهمين "بتخفيضات قاسية" للبنك الاستثماري لتحويل المقرض بعد أن فشل في محاولة الاندماج مع منافسه.

وقال البنك إنه يدرس مجلس إدارة متقلب، وسيتم تمثيل البنك الاستثماري على السبورة عن طريق الخياطة بدلًا من الحصول على مقعد على الطاولة، كما هو الحال حاليًا.

وقال الناس إن المخضرم غارث ريتشي كان يترأس البنك الاستثماري، ولكن الخطة قيد المناقشة هي تشجيع المصرفيين ستيفان هوبز ومارك فيدورسيك لقيادة القسم كرؤساء مشاركين.

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ورفض بنك دويتشه التعليق على التغييرات، ورفض ريتشي وهوبس وفيدورسيك من خلال متحدث للتعليق.

وقال البنك إنه يعمل على اتخاذ إجراءات لتسريع تحوله لتحسين ربحيته المستدامة.

وأضاف: "سنقوم بتحديث جميع أصحاب المصلحة إذا لزم الأمر".

