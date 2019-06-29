لاعبو المنتخب المصري يدعمون جنش بصورة تذكارية

التقط لاعبو المنتخب المصري صورة تذكارية مع محمود عبد الرحيم جنش، حارس الفراعنة قبل مغادرته المعسكر ظهر اليوم السبت.
وكان المنتخب الوطني قد أعلن أمس الجمعة إصابة محمود جنش، حارس الزمالك في مران الفراعنة بقطع في وتر أكيلس حسب ما كشفت عنه الفحوصات الطبية.
وقرر الجهاز الفني والإداري بالمنتخب السماح لمحمود جنش بالرحيل عن معسكر المنتخب لإجراء عملية جراحية والبدء في مرحلة تأهيل للتعافي من الإصابة.
يُذكر أن المنتخب الوطني سيواجه نظيره الأوغندي مساء يوم الأحد المقبل على ملعب ستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.
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