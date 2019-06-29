تنظيم داعش يتبنى هجوما على قاعدة عسكرية بجنوب الفلبين

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم السبت، مسئوليته عن الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية في مدينة (جولو) الواقعة بجنوب الفلبين.

وأفاد تنظيم داعش ـ نقلا عن قناة "سكاي نيوز" البريطانية الإخبارية ـ بأن الهجوم نفذه اثنان من عناصره، دون أن يشير إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وكان 5 أشخاص بينهم 3 جنود قد لقوا مصرعهم، فيما أصيب 9 آخرون بجروح متفاوتة أمس الجمعة جراء الهجوم على قاعدة عسكرية في مدينة جولو عاصمة إقليم سولو بجنوب الفلبين.

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وتعد جزيرة جولو معقلا لجماعة أبو سياف الإرهابية، التي استأنفت مانيلا حملتها ضدها عقب هجوم انتحاري استهدف كاتدرائية "جولو" في شهر يناير الماضي، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا، وتبنى هذا الهجوم تنظيم داعش، الذي ترتبط به فصائل تابعة لجماعة أبو سياف.

يذكر أن الجيش الفلبيني نشر مؤخرا مئات الجنود في إقليم سولو لتعزيز العملية العسكرية ضد فلول جماعة أبو سياف، المدرجة كمنظمة إرهابية على قائمة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة والفلبين، وذلك لمسؤوليتها عن عمليات تفجير وخطف وذبح.