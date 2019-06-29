محام مصري يطالب بنصيبه في تركة "زوجه المثلي"

فى واقعة هى الأولى من نوعها فى مصر، طلب محام بحقه فى الإرث من أسرة رجل أعمال مصرى يحمل الجنسية الأمريكية بعد أن جمعهما زواج مثلي رسميا فى الولايات المتحدة الأمريكية وعاشا سويا كزوجين داخل شقة سكنية فى مصر الجديدة لسنوات، قبل أن يتوفى شريكه فى إبريل الماضى.

بدأت تفاصيل الواقعة منذ 10 سنوات، وقتها تقابل «محسن خ.» 75 عاما، رجل أعمال يحمل الحنسية الأمريكية، و«إبراهيم ش.»، 30 عاما، محام، وجمعت بينهما علاقة صداقة، ثم تطور الأمر سريعا ومارسا علاقة داخل شقة الأول فى مصر الجديدة، وبمرور الوقت اتفقا أن يتزوجا مثليا بطريقة رسمية فى الولايات المتحدة الأمريكية التى تجيز زواج المثليين قانونا.

وفى إبريل 2017، وتحديدا فى ولاية نيويورك الأمريكية تم عقد الزواج بينهما دون علم أسرتيهما، ووثقا شهادة تسجيل زواجهما ــ حصلت "الشروق" على نسخة منها ــ وبعدها عادا إلى القاهرة وظلت علاقتهما داخل شقة مصر الجديدة، إلى أن توفى رجل الأعمال داخلها فى إبريل الماضى، وقتها اختفى شريكه بعد تشييع جثمانه.

فى تلك الأثناء، حضرت «ماجدة خ.»، 72 عاما، شقيقة المتوفى من الولايات المتحدة لحضور عزاء شقيقها، وفور دخولها شقته فوجئت بسرقة 120 ألف دولار، وساعتى رولكس، ولاب توب مخزن عليه الأوراق والمستندات الخاصة بأوارق ملكية المتوفى لبعض العقارات، بالإضافة إلى هاتفه المحمول، وجواز سفره الأمريكى، فسارعت إلى قسم شرطة مصر الجديدة، وحررت محضرا حمل رقم 4294 لسنة 2019 جنح مصر الجديدة ولم تتهم أحد بسرقة محتويات الشقة، ولكن لم تتوصل مباحث القاهرة إلى الفاعل، وأمرت النيابة بحفظ القضية.

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وغادرت شقيقة المتوفى القاهرة متجهة إلى الولايات المتحدة مرة أخرى، وهناك فوجئت باتصال هاتفى من الرقم الشخصى لشقيقها المتوفى، يخبرها فيه المتصل باستيلائه على المتعلقات الخاصة به، كجزء من نصيبه من الإرث بعد زواجهما، وأرسل لها صورة من عقد الزواج، مهددا إياها بنشر الوثيقة بين أفراد أسرتها، طالبا منها مبلغ مليون دولار أمريكى كباقى نصيبه فى الإرث، إلا أنها رفضت وهاتفت محاميها، الذى تظلم إلى المحامى العام لنيابات تشرق القاهرة الكلية لفتح باب التحقيق مرة أخرى، بعد ظهور أدلة جديدة.

وقال محامى أسرة المتوفى المستشار محمد أمين: إن القانون المصرى لا يجرم المثلية الجنسية حتى الآن، مشيرا إلى أن ممارسة الجنس المثلى تعد جنحة تعامل كجريمة فسق وفجور يعاقب عليها القانون بالحبس لفترة من يوم إلى 3 سنوات، بعد أن استقرت المحاكم المصرية على إضفاء صفة «الفجور والفسق» على العلاقة المثلية بين شخصين بالتراضى والاتفاق والرغبة، قائلا: «عقد الزواج المحرر فى أمريكا لا يعتد به داخل مصر».

وناشد محامى أسرة المتوفى النائب العام المستشار نبيل صادق، إعادة فتح تحقيق فى القضية، بعد معرفة الجانى، مطالبا بسرعة القبض عليه ومحاكمته، فضلا عن توجيه تهمة ازدراء الأديان للمتهم، لإتيانه فعلا مخالفا للشرائع السماوية الثلاث.