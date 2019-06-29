رئيس الحكومة المغربية السابق..يحذر من انهيار “العدالة والتنمية” من الداخ

الخليج 365:

حذر رئيس الحكومة المغربية السابق، والأمين العام السابق للحزب، عبد الإله ابن كيران، من انهيار حزب العدالة والتنمية من الداخل بفعل الانحرافات الأخلاقية، واعتبر أن السياسة ليست ملأ الكراسي فقط، وانتقد ما أسماهم بـ”المهرجين والنصابين”.

جاء ذلك في شريط مسجل نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ليل الجمعة 28 حزيران يونيو الجاري، أثناء استقباله عدد من شبيبة حزب العدالة والتنمية بالدار البيضاء.

وأوضح ابن كيران، “لسنا الإسلام السياسي، نحن الإسلام في إطار الجدية، الذي رد الأمور إلى نصابها الصحيح، وأنا صاحب هذه المراجعة داخل حركة التوحيد والإصلاح لما كنت رئيسا”.

وزاد “في بداية التجربة كنت قلت للإخوان لم نأت لإقامة الدولة الإسلامية، وإنما جئنا من أجل الله، كما وجدتموه في ميثاق حركة التوحيد والإصلاح، البند الأول والهدف الأول وهو (ابتغاء وجه الله والدار الآخرة)”.

ومضى يقول “في مرحلة شرعنا في ترتيب الأولويات والأهداف والوسائل، وبعدها شرعنا في ترتيب أمورنا، واكتشفنا أن السياسة في الرتبة الثامنة كوسيلة، أو باعتبارها واجب، لأننا مغاربة نعيش مع المغاربة، والتدبير الشأن العام هو تدبير من الجميع، كما أننا سكان عمارة، ونظافة الشارع مسؤولية السكان، وهذه هي ااسياسة”.

وأفاد “إن ابتغاء مرضاة الله، الذي اجتمعنا عليه منذ اليوم الأول، هو الهدف والمعيار والميزان الذي يجب أن نظل ملتزمين ومتشبثين به، إن أردنا أن نظل أوفياء لذواتنا”.

وشدد “وهذه لأكون واضحا لقد انتهي منها، لا يهمني أن يخسر الحزب الانتخابات، لستم أنبياء، أنتم ناس تحاولون خدمة الناس، والناس تراقب وتنظر وتحكم ولا خوف عليكم ما دمتم لم تبدلوا من أنفسكم”.

وسجل “علينا أن نشعر أننا روح جديدة تجري في البلد، ولسنا أيها الناس اصنعوا لي كرسيا حتى أجلس عليه، لست وحدك من يريد الجلوس على الكرسي، مليون إنسان تريد الجلوس على الكرسي، لذلك علينا الاستقامة استحضار رقابة الله”.

وكشف ابن كيران عن التحرش داخل حزب العدالة والتنمية، على المتحرشين بالأخوات بترك الحزب، هناك أحد الإخوة أو (إخ) يتحرش بالأخوات فهل هذا هو عمل الصالحات؟، دعونا نتحدث بصراحة شديدة، أيها الإخوان إذا أردتم هذه التصرفات اخرجو من هذا الحزب أو قولوها لنا حتى نخرج منه”.

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واستطرد “قولوا لنا إن هذا الحزب ليس لكم أو لم يعد لكم، طونوا واضحين معنا، كونوا صرحاء معنا، حتى نفعل ما ينبغي علينا اتخاذه”.

فالله لم يامرنا بدخول العدالة والتنمية، فالعدالة والتنمية ليس حزب المواقع والنصابين والمهرجين، والباحثين عن المغانم كيما اتفق، أخبرونا حتى نترك لكم الحزب، وليضرب الله بيننا وبينكم حجابا مستورا”.

وقال ابن كيران، إن بعض أعضاء الحزب يتهافتون على المناصب ويحلمون بالظهور على التلفاز فقط، عليهم إما الخروج من الحزب أو اخبارنا لكي نخرج منه”.

وزاد إن “استمر حزب العدالة والتنمية، ولم يقع حله من طرف الدولة أو حل نفسه، فلا يجب أن يستمر لملأ المقاعد الفارغة فقط”.

وأضاف “نحن ساهمنا في الإصلاح والبداية كانت جيدة ولكنه بداية البداية فقط، لكن كيف سنحافظ على هذا النفس ونستمر كأداة للإصلاح في المجتمع؟”.

وقال أيضا، حزب العدالة والتنمية إن كان سيستمر، وليس ضروريا لأنه ممكن أن تحله الدولة وممكن أن يحل نفسه، لكن الصواب أنه سيستمر، فهل سيستمر لملأ الكراسي الفارغة؟ أم ليكون فقط في الواجهة ويظهر في التلفاز ويقوم بالتدبير العادي؟”.

وسجل ابن كيران أن هناك “وزراء سابقين يخرجون للشارع لا يعرفهم أحد ولا يسلم عليهم أحد حتى لو كانوا يعرفونهم”.

واعتبر رئيس الحكومة السابق أن حزبه جيد لحد الآن، وأضاف، “الحكومة الحالية سنحكم عليها في نهايتها والعبرة بالخواتم، حتى حكومتي كان فيها نزول وصعود، وفي النهاية الشعب هو الذي أعطى النقطة في الانتخابات”.

وأوضح المتحدث أن حزبه انتقل من 107 إلى 125 مقعدا برلمانيا، فهذا غير طبيعي بعد نهاية الولاية الحكومية، ويؤكد أن الناس قدروا ما قمنا به، رغم مسيرة ولد زروال وتخويف الناس بالإصلاحات التي قمنا بها في التقاعد والمقاصة، والحديث عن المس بالقدر الشرائية للمواطنين”.