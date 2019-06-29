التاريخ: 29-يونيو-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة Advertisements دون بلاغ بقسم شرطة مرور كرري برئاسة العقيد علاء الدين ضد سائق إحدى المركبات اثر تعرض طفله لم يتجاوز عمرها الـ(12) عاماً لحادث مروري أدى لمصرعها في الحال وتمكنت شرطة المرور من القبض علي سائق المركبة وفتح بلاغ في مواجهته فيما تم نقل جثمان الطفلة الطالبة لمشرحة أم درمان بأورنيك 8 جنائي حيث قامت إدارة الطب الشرعي بمستشفى أم درمان برئاسة البروف جمال يوسف مدير المشرحة بعمل اللازم حسب صحيفة الدار، وتسليم جثمان الطفلة لذويها في موكب حزين لمواراتها الثري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طفلة في حادث مروري بكرري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.