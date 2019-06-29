التاريخ: 29-يونيو-2019 فى : حوادث 3 مشاهدة Advertisements تسببت السرعة الزائدة في انقلاب عربة شريحة كانت في طريقها لمدينة عطبرة وفي منطقة العالياب، فقد السائق السيطرة على مقود العربة أدى لانقلابها عدة مرات، وقد تعرض عدد من الركاب للإصابة وتم نقل المصابين لمستشفى الدامر من ضمنهم الشاب محمد عثمان بلة الذي تعرض لإصابة في الظهر وجرح في الرأس ومن ثم نقله بواسطة عربة إسعاف لمستشفى بحري وحدة الطواري والإصابات حسب صحيفة الدار، حيث قرر الأطباء حجزه لتلقي ومواصلة العلاج. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انقلاب عربة شريحة وإصابة عدد من الركاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.