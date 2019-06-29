انقلاب عربة شريحة وإصابة عدد من الركاب

التاريخ: 29-يونيو-2019
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تسببت السرعة الزائدة في انقلاب عربة شريحة كانت في طريقها لمدينة عطبرة وفي منطقة العالياب، فقد السائق السيطرة على مقود العربة أدى لانقلابها عدة مرات، وقد تعرض عدد من الركاب للإصابة وتم نقل المصابين لمستشفى الدامر من ضمنهم الشاب محمد عثمان بلة الذي تعرض لإصابة في الظهر وجرح في الرأس ومن ثم نقله بواسطة عربة إسعاف لمستشفى بحري وحدة الطواري والإصابات حسب صحيفة الدار، حيث قرر الأطباء حجزه لتلقي ومواصلة العلاج.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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