شقيق القتيل طه للمتهمين : سلموا شقيقي لأقرب قسم شرطة

التاريخ: 29-يونيو-2019
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لا يزال الشارع بمدينة ود مدني وضواحيها يتحدث عن جريمة القتل المروعة التي راح ضحيتها الشاب طه اسحق مبشر وتشير الوقائع الحزينة حيث أقدم عدد من المتهمين على القبض على الشاب وقاموا بتقييده يطفئون السجائر على جسده وقد تعرض لضربة في الرأس بواسطة آلة صلبة تسببت في النزيف وبعد إكمال جريمته قاموا بحمل جثمان القتيل طه اسحق حسب صحيفة الدار، في عربة كارو والقذف به في مكان بعيد لأخفاء معالم الجريمة إلا أن شرطة التحقيقات الجنائية بمدني تمكن أفرادها من القبض على المتهمين وأمام مولانا سامي صديق قاضي المحكمة بود مدني استمتعت المحكمة لأقوال المتحريان في البلاغ وتم تحديد جلستين لسماع شهود الاتهام والسؤال الذي يحتاج إلى الإجابة لماذا قتلوه وشقيق القتيل عند الاتصال به من قبل أحد المتهمين قال لهم أخوي طه سلموه لأقرب قسم شرطة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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