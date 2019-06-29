التاريخ: 29-يونيو-2019 فى : حوادث 2 مشاهدة Advertisements ظلت أسرة الشاب المفقود إسماعيل أحمد عبد المولى تبحث عنه منذ خروجه من منزلهم بالفتيحاب في يوم 20 رمضان والطالب المفقود كان يحرز المرتبة الأولى باستمرار في كل الأعوام الدراسية وهو من الطلاب النوابغ ولم تذق عيون أسرة الطالب طعماً للنوم أبداً وقد انتشرت أسرته في كل ولايات السودان وداخل ولاية الخرطوم في البحث عنه عساهم يجدون خيط رفيع يقودهم لمكانه عندها قامت أسرته بتدوين بلاغ بقسم شرطة أبو سعد شرق حسب صحيفة الدار، تحت المادة 44 إجراءات بالرقم 95 والشاب المفقود كان يرتدي فنيلة نص كم أسود بأبيض وترينق رمادي وينتعل شحاطة خضراء اللون، شعره سبيبي عيونه عسلية إخوتي قراء الدار أبحثوا معنا عن هذا الشاب المفقود لان أسرته في أوج الحاجة لرؤيته وكل من يعثر عليه لديه حافز مالي كبير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اختفاء أول دفعته في الدراسة في ظروف غامضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.