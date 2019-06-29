مواطنون يستنكرون الوجود العسكري الكثيف في شوارع الخرطوم

التاريخ: 29-يونيو-2019 فى : أخبار 66 مشاهدة ﺷــﻮﻫــﺪﺕ ﺳـــﻴـــﺎﺭﺍﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﺗﺴﺘﻌﺮﺽ ﻓﻲ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻭﻫﻲ ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﺪﺟﺠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻼﺡ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺪﺍﻓﻊ (ﺍﻟﺪﻭﺷﻜﺎ)، ﻭﺫﻟـﻚ ﻣﻊ ﺍﻗﺘﺮﺍﺏ ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﺔ 30 يونيو التي ﺩﻋﺖ ﻟﻬﺎ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﻓــﺎءً ﻟﻠﺸﻬﺪﺍء ﻭﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ. Advertisements وحسب صحيفة الجريدة رصدت ﺃﻣﺲ، ﺍﻧﺘﺸﺎر كثيف ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻓﻲ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺣﺴبما ﺃﻛﺪ ﻣﻮﺍﻁﻨﻮﻥ، ﻭﺍﺳﺘﻨﻜﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﻜﺜﻴﻒ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻤﺪﺍﻓﻊ (ﺍﻟﺪﻭﺷﻜﺎ) ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻷﺣﻴﺎء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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