التاريخ: 29-يونيو-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ـ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻘﺎﺭ، ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻫﺎ ﻭﺟﻤﻮﻉ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻛﺐ 30 يونيو لزلزلة ﻣﻦ ﺃﻁﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻄﻮﺍﻏﻴﺖ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﻹﺣﺎﻟﺔ ﻳﻮﻡ ﺫﻛﺮﻯ ﺍﻧﻘﻼﺏ 30 يونيو لموعد مع ﺍﻟﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺯﺭ. ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻣﺲ ﺍﻷﻭﻝ، حسب صحيفة ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ، ﺇﻥ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟﻤﻔﺼﻠﻲ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻭﺃﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻭﺟﻤﻮﻉ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻗﺎﻁﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻛﺐ 30 يونيو، من أجل حماية ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺪﻧية. Advertisements ﻭﻧﻮﻫﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﺪﻋﻮ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻫﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﺎﻣﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺮﺓ، ﻭﺣــﺬﺭﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺄﻣﻦ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺟﻤﻮﻉ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر الشعبية تدعو الجماهير للمشاركة في مواكب (30) يونيو وتحذر السلطات من العنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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