تخصيص (100) ألف جنيه للعمد المشاركين في لقاءات العسكري مع الإدارات الأهلية

التاريخ: 29-يونيو-2019 فى : أخبار 10 مشاهدة Advertisements خصص ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﺒﻠﻎ 100 الف ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﻌﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺗﺴﻠﻤﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ 15 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﻭﺗﻢ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻼﻁﻴﻦ ﻋﺮﺑﺘﻴﻦ. وحسب صحيفة الجريدة ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺸﻮﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﺄﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺑﺒﺮﻱ ﺃﻛﺪﺕ ﺫﺑﺢ 61 ناقة وبين 10 – 20 ﺧﺮﻭﻓﺎً ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻮﺟﺒﺎﺕ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻘﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، والتي استمرت لأكثر من 3 ﺃﻳﺎﻡ، ﻭﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ 10 ﺁﻻﻑ ﻣﺸﺎﺭك. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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