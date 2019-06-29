شرطة السليت تعثر على جثمان غريق بالنيل

التاريخ: 29-يونيو-2019 فى : حوادث 46 مشاهدة Advertisements دونت شرطة السليت بلاغاً تحت المادة 51 إجراءات لحظة عثورهم على جثمان أحد الأشخاص طاف على النيل، عندها قامت الشرطة وقتها بعمل كافة الإجراءات القانونية والفنية ونقل جثمان الشخص المجهول الهوية الغريق لمشرحة أم درمان بواسطة أورنيك 8 جنائي حسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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