“الحرية والتغيير” تعلن عن مسارات مواكب مليونية الشهداء

أكدت “قوى الحرية والتغيير” تسيير مواكب مليونية الـ(30) من يونيو الأحد المقبل، في مدن الخرطوم الثلاث “بحري، الخرطوم، أم درمان” حتى إذا تم التوصل قبلها إلى اتفاق مع المجلس العسكري.

وكشف عضو اللجنة الفنية بـ”قوى الحرية والتغيير” الشريف محمد عثمان في مؤتمر صحفي حسب صحيفة التيار أمس “الجمعة”، عن مسارات مواكب (30) يونيو، وشدد على أن قطع الإنترنت وإقصاء “قوى الحرية والتغيير” من وسائل الإعلام المحلية خاصة المرئية دفعهم لأول مرة إلى إعلان مسارات المواكب في مؤتمر صحفي تمت دعوة جميع الفضائيات العالمية له.

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وأوضح أن موكب الخرطوم يتجمع في محطة (7) بالصحافة والنقطة الثانية (شارع المطار) ويتوجه الموكب إلى منزل الشهيد محجوب التاج بالصحافة، وأشار إلى أن موكب بحري يتجمع في المحطة الوسطى والنقطة الثانية في شارع الزعيم الأزهري والثالثة في محطة الكيلو شمال بحري، على أن تتوجه المواكب إلى منزل الشهيد (وليد) بالقرب من سوق الخضار، أما أم درمان، النقطة الأولى في محطة (سراج) بالمهندسين، والثانية (بود البشير) إلى شارع الأربعين والثالثة بسوق (البسطة) على أن تتحرك المواكب إلى حي (العباسية) لمنزل الشهيدين “عباس خاطر، ومحمود الأمين”.

وقطع عباس أن الخطوة لا تعني التصعيد إطلاقاً وأوضح أنها تحمل اسم (موكب الحداد على الشهداء).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)