الإمارات والهند تناقشان الإطار القانوني لحماية الاستثمارات الثنائية

في إطار استمرار التفاعل المكثف بين الإمارات وحكومة الهند الجديدة ، التقى سفير الإمارات العربية المتحدة في نيودلهي ، الدكتور أحمد البنا ، مع وزير المالية الهندي نيرمالا سيترامان.
غطت المباحثات بين السفير والوزير الهندي قضايا مثل الإطار القانوني لحماية الاستثمارات الثنائية والحاجة إلى تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات والهند ، حسبما قال الدكتور البنا لوكالة أنباء الإمارات ، وام. كما تمت مناقشة القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
الجدير بالذكر أنه تم تعيين سيترامان وزيراً للمالية في 31 مايو عقب تشكيل حكومة هندية جديدة بعد انتخابات مجلس النواب بالبرلمان ، لوك سابها.
في حكومة ناريندرا مودي السابقة ، كانت وزيرة الدفاع ، وقبل ذلك ، كانت وزيرة التجارة. في كلتا الحالتين ، كانت لديها أدوار مؤسسية في تعزيز العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة.
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