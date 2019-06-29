الإمارات والهند تناقشان الإطار القانوني لحماية الاستثمارات الثنائية

في إطار استمرار التفاعل المكثف بين الإمارات وحكومة الهند الجديدة ، التقى سفير الإمارات العربية المتحدة في نيودلهي ، الدكتور أحمد البنا ، مع وزير المالية الهندي نيرمالا سيترامان.

غطت المباحثات بين السفير والوزير الهندي قضايا مثل الإطار القانوني لحماية الاستثمارات الثنائية والحاجة إلى تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات والهند ، حسبما قال الدكتور البنا لوكالة أنباء الإمارات ، وام. كما تمت مناقشة القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

الجدير بالذكر أنه تم تعيين سيترامان وزيراً للمالية في 31 مايو عقب تشكيل حكومة هندية جديدة بعد انتخابات مجلس النواب بالبرلمان ، لوك سابها.

في حكومة ناريندرا مودي السابقة ، كانت وزيرة الدفاع ، وقبل ذلك ، كانت وزيرة التجارة. في كلتا الحالتين ، كانت لديها أدوار مؤسسية في تعزيز العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة.