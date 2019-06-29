وقال العقيد بونجبيرا كارادكيت، رئيس مركز شرطة دوي ساكيت، لقناة تلفزيونية إن الحادث وقع على طريق سريع.
وأظهرت صور تلفزيونية الركاب الذين كانوا يحاولون الزحف من الحافلة المنقلبة بينما أخرجهم عمال الإنقاذ من الحافلة.
وقال الكولونيل بونجبيرا على شاشة التلفزيون إن الحافلة التي تقل سائحين صينيين كانت تعمل لدى هانا تور مع لوحة ترخيص شيانغ ماي.
وأضاف أن 14 شخصا من بينهم سائحون صينيون والسائق وأحد أفراد طاقم الحافلات أصيبوا.
وقال أيضًا إن ثلاثة ركاب أصيبوا بجروح خطيرة وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى دوي ساكت.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 14 شخصًا إثر انقلاب حافلة في شمال تايلاند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.