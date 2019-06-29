رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن ضم وان بيساكا حتى 2024

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن ضم الظهير آرون وان بيساكا من كريستال بالاس لمدة خمس أعوام.
وقال النادي الإنجليزي في بيان رسمي، أن اليونايتد نجح في التوقيع مع وان بيساكا من كريستال بالاس لمدة 5 سنوات قادمة مع خيار إضافة عام آخر.
ولم يعلن الشياطين الحمر أي تفاصيل مادية عن الصفقة، بينما أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن الصفقة كلفت اليونايتد مبلغ 50 مليون جنيه استرليني.
وقال أوله جونار سولشاير المدير الفني لليونايتد عقب انضمام وان بيساكا: "آرون هو أحد أفضل المدافعين المرتقبين في البريميرليج، لديه الموهبة والعقلية المناسبة للعب في مانشستر يونايتد".
وأضاف: "وان بيساكا يناسب نوع اللاعبين الذين نبحث عن ضمهم للفريق لمساعدتنا على التحسن".
واختتم سولشاير: "وان بيساكا لاعب شاب متشوق للتعلم، وهذا مهم في هذا الوقت، أنا سعيد لأنه وقع معنا، ونتطلع لمواصلة تطوره".
وقال بيساكا عقب توقيعه: "إنه شعور لا يصدق، وشرف لي أن أكون لاعباً لمانشستر يونايتد".
واختتم: "لا أستطيع الانتظار للاندماج في الفريق، سأحصل على استراحة قصيرة، ولكنني أتطلع لبدء التدريب مع المدير وزملائي الجدد في الجولة التحضيرية قبل الموسم الجديد".
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