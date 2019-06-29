أردوغان: الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات على صفقة الصواريخ الروسية

قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" اليوم السبت، إن الولايات المتحدة لا تعتزم فرض عقوبات على أنقرة لشراء أنظمة دفاع روسية بعد أن قال الرئيس الأمريكي إن تركيا لم تتعامل بشكل عادل بسبب العقد.

وكان حلفاء الناتو على خلاف بشأن قرار تركيا لشراء أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية من طراز S-400، مع تحذير واشنطن من فرض عقوبات إذا تمت الصفقة.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية اليوم السبت عن متحدث باسم الكرملين قوله إن الصفقة تنص على تسليم جزئي للتكنولوجيا.

قالت تركيا إنها لن تتراجع قبل تاريخ التسليم في أوائل يوليو، مما سيختبر العلاقات التي توترت بالفعل بسبب مجموعة من القضايا الأخرى.

ولكن على النقيض من تصريحات المسؤولين الأمريكيين، قال دونالد ترامب إن تركيا عوملت بشكل غير عادل بسبب قرارها بشراء S-400s وألقت باللوم على "الفوضى" في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

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وبعد فترة قصيرة من المحادثات الثنائية مع ترامب في قمة مجموعة العشرين في اليابان، قال أردوغان إن طائرات S-400 سيتم تسليمها في النصف الأول من يوليو، مضيفًا أنه سمع مباشرة من ترامب أنه لن تكون هناك عقوبات.

وتقول الولايات المتحدة إن طائرات S-400 لا تتوافق مع شبكة الدفاع التابعة لحلف الناتو ويمكن أن تعرض للخطر طائراتها المقاتلة الشبح طراز لوكهيد مارتن ( LMT.N )، وهي طائرة تساعد تركيا في بناءها وتخطط لشرائها.

وقال أردوغان: "لدينا حتى الآن مبلغ 1.4 مليار دولار للولايات المتحدة". "كمنتجين مشتركين، تم تسليم أربع طائرات من طراز F-35 إلينا، ولكننا نتوقع استقبال إجمالي 116 طائرة".

كما قال ترامب إنه سيزور تركيا، ولكنه أضاف أنه لم يتم تحديد موعد بعد. وقال أردوغان في وقت سابق من هذا الأسبوع إن ترامب قد يزوره في يوليو.

