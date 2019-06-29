أمريكا والصين تتفقان على استئناف المحادثات التجارية بينهما

اتفق الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماعهما اليوم على هامش قمة مجموعة العشرين باليابان على استئناف المحادثات التجارية بين البلدين. وذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية " شينخوا " أن الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب اتفقا اليوم على استئناف المشاورات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما على أساس المساواة والاحترام المتبادل. وأضافت أن الجانب الأمريكي قال إنه لن يضيف تعريفات جديدة على الصادرات الصينية.

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