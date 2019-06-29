المجلس العسكري: يحمل قوي الحرية والتغيير أي أضرار تلحق بالمؤسسات غدًا

قال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي، أن المجلس يحمل المسؤولية كاملة لقوي الحرية والتغيير عن أي وقوع ضحايا غدًا والموافق 30 يونية.
وقد دعت قوي الحرية والتغيير المعارض في السودان، أمس الجمعة، جموع المواطنين بالنزول إلي الشوارع لاستعجال المجلس العسكري في تسليم السلطة وإجراء انتخابات مبكرة.
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