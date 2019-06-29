حرب بين برشلونة وريال مدريد على "خليفة" بول بوجبا

يتنافس فريق برشلونة مع ريال مدريد الإسباني على ضم فان دي بيك لاعب خطو وسط نادي أياكس أمستردام الهولندي.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لم يسقط دوني فان دي بيك لاعب وسط أياكس من حساباته ويخطط لضمه هذا الصيف.
وعاد برشلونة لتوجيه الأنظار صوب نجم أياكس بسبب الرحيل المحتمل لدينيس سواريز ورافينيا ألكانتارا بينما يسعى لعرض 50 مليون يورو لشراء دي بيك في ظل صعوبة التعاقد مع بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.
يذكر أن فان دي بيك، (21 عامًا) قدم موسمًا مميزًا مع أياكس؛ حيث لعب 57 مباراة، وسجل 17 هدفًا، وقدم 13 تمريرة حاسمة.
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