حميدتي يتوعد تجار الدولار بالمحاسبة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو “حميدتي” إن المجلس يريد حكومة مدنية من الكفاءات والمستقلين، وأنهم جاهزون اليوم قبل الغد لذلك.

وأبدى أمله أن تكون حكومة ترضي فئات الشعب السوداني.

وأعلن حميدتي خلال مخاطبة له اليوم السبت أن القوات النظامية المنتشرة في الشارع هي لحماية الناس وليس مضايقتهم والاعتداء عليهم.

وحول موكب (٣٠) يونيو المقرر غداً لقوى الحرية والتغيير نوه حميدتي إلى وجود من أسماهم بالمندسين لكنهم ليسوا ضد السلمية.

وتعهد بتوفير الخدمات للأحياء وبتحسين الأوضاع الاقتصادية متوعداً تجار الدولار بالمحاسبة لمساهمتهم في ارتفاع أسعار الدولار. باج نيوز المادة السابقة حميدتي يوجه دعوة للحركات لزيارة الخرطوم للتفاكُر حول السلام

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