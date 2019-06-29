حميدتي يوجه دعوة للحركات لزيارة الخرطوم للتفاكُر حول السلام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قَدّمَ نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الدعوة لحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، لزيارة الخرطوم خلال الأيام المُقبلة للبَحث والتّفاكُر حول عملية السلام مع الحركات المُسلّحة، بالإضافة لقيادات الحركة الشعبية بالمنطقتين.

وشدد “حميدتي” خلال حديثه مع ممثلي الحركات بإنجمينا أمس الأول، على ضرورة الإسراع في خطوات السَّلام بالمتابعة المُباشرة.

من جانبه، طالب رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، جميع القِوى السِّياسيَّة وقِوى إعلان الحُرية والتّغيير والمجلس العسكري، بترك المُزايدات والمُشاكسة من أجل الاستقرار، ونَادَى بضرورة الأولوية الوطنية بدلاً من الحزبية والشخصية.

صحيفة الصيحة