تجمع المهنيين: اعتقال قياداتنا لن يثنينا عن الضغط على المجلس العسكري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اعتقلت السلطات رئيس لجنة المعلمين ياسين حسن عبد الكريم من منزله فجر أمس، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وقال تجمع المهنيين في بيان، إنه يحمل السلطات سلامة ياسين الذي يعتقدون أن سبب اعتقاله مرتبط بظهوره في نشاط عام في إطار تعنت المجلس العسكري في تسليم السلطة للمدنيين.

وأكد أن اعتقال قيادات تجمع المهنيين لن يثنيهم عن المواصلة في النشاطات السلمية والحشد لمزيد من الضغط على المجلس العسكري حتى تستكمل الثورة وتنجز الأهداف التي تواثق عليها الشعب السوداني الثائر. صحيفة السوداني

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