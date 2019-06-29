شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذر اختصاصي التزييف والتزوير السابق بالإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء (م) معتصم عبد الرحمن الكجم من خطورة انتشار ماكينات التصوير الملونة، وأكد أنها من أكثر وسائل تزييف العملة، كاشفاً في ذات الأثناء عن ثغرة خطيرة تتمثل في ضعف العلامات التأمينية لفئة المائتي جنيه، مما يسهل تزييفها. وقال الخبير في حوار مع (الإنتباهة)، يجب مراجعة العلامات التأمينية والاهتمام باستيراد أوراق الطباعة ذات المواصفات العالية عبر مختصين، وجزم أن تزييف العملة يعتبر مدخلاً لجريمة غسل الأموال مطالباً بمحاربة الانفلات في بيع العملة في السوق علناً. صحيفة الانتباهة المادة السابقة وزارة الخارجية الكويتية..توجه رسائل صارمة بشأن إسرائيل المقالة القادمة تجمع المهنيين: اعتقال قياداتنا لن يثنينا عن الضغط على المجلس العسكري

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كانت هذه تفاصيل خبر خبير للتزييف: يجب مراجعة العلامات التأمينية في ورقة فئة المائتي جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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