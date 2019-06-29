الإمارات تستعد لإطلاق قمر صناعي جديد الأسبوع المقبل

الخليج 365:

تستعد الإمارات لإطلاق القمر الصناعي “عين الصقر” إلى مدار في الفضاء، الأسبوع المقبل، من المحطة “غيانا” الواقعة على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية والخاضعة للسيادة الفرنسية.

وبإطلاق “عين الصقر”، سيصبح القمر الصناعي الرابع لأغراض الرصد الذي تمتلكه دولة الإمارات العربية المتحدة، ليرتفع عدد الأقمار الصناعية لهذه الدولة الخليجية إلى 10 أقمار.

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وصمم القمر “عين الصقر” من قبل كل من شركة “إيرباص ديفانس آند سبيس”، التي تولت توفير المنصة، وشركة “تاليس إيلينيا سبيس”، التي تكفلت بالجانب المتعلق بآليات التصوير.

‎ويتميز “عين الصقر” بأنه مزود بنظام تصوير عالي الدقة والوضوح وبمجرد دخوله إلى مداره المنخفض حول الأرض على ارتفاع 611 كم تقريبا سيبدأ عملية التقاط صور فضائية للأرض وإرسالها إلى محطة التحكم الأرضية داخل مركز الاستطلاع الفضائي.

يشار إلى أن “عين الصقر” هو قمر صناعي سيتم استخدام صوره لخدمة الأغراض العسكرية والمدنية، ومن المتوقع أن يتم استخدامه في المسح ورسم الخرائط، والرصد الزراعي، والتخطيط المدني، والتنظيم الحضري والعمراني، والوقاية من الكوارث الطبيعية وإدارتها، ورصد التغيرات في البيئة والتصحر، فضلا عن مراقبة الحدود والسواحل.