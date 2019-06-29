القوات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات واسعة في العيسوية بالقدس المحتلة

الخليج 365: اعتقلت قوات الاحتلال تسعة عشر فلسطينياً في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة بعد مواجهات عنيفة شهدتها البلدة وفق ما أفادت به مراسلتنا.

عضو لجنة المتابعة في العيسوية يوسف عبيد أكّد أن القوات الإسرائيلية والاستخبارات اقتحمت أحياء البلدة بأعداد كبيرة.

واعتلت أسطح أبنيتها واقتحمت عشرات المنازل فيما نقل محامون عن المعتقلين في مراكز التحقيق تأكيدهم أن قوات الاحتلال اعتدت عليهم بالضرب والدفع خلال الاعتقال والاحتجاز. المادة السابقة الرئيس الأميركي..شرف لي أن أكون مع ولي العهد السعودي المقالة القادمة ولي العهد المغربي يشرف على أكبر ميناء في البحر المتوسط

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