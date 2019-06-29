الرئيس الأميركي..شرف لي أن أكون مع ولي العهد السعودي

الخليج 365:

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تقديره لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإنهاء التساؤلات القديمة بشأن تورط السعودية في دعم الإرهاب.

وخلال لقائهما على هامش قمّة العشرين في اليابان أشاد ترامب بمشتريات السعودية من المعدات العسكرية الاميركية.

كما قال إن ولي العهد السعودي يقوم بعمل رائع واصفاً إياه بصديق فعل الكثير من أجل الانفتاح لكنه امتنع عن توضيح إذا ما كان سيثير معه قضية مقتل خاشقجي.

من جهته، قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن “المملكة تحاول بذل قصارى جهدها من أجل بلدنا وهي رحلة طويلة.

وفي إطار قمّة العشرين عقد لقاء بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وأبدى ترامب استعداده لعقد اتفاق تجاري تاريخي مع بكين قائلاً إن واشنطن منفتحة على “صفقة تجارة عادلة”، فيما شدد الرئيس الصيني على أن “الحوار” مع الولايات المتحدة سيكون أفضل من “المواجهة”.