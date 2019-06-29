الاتحاد الأوروبي يعلن أن آلية التبادل التجاري مع إيران باتت جاهزة

الخليج 365: أعلن الاتحاد الأوروبي أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا باتت لديها آلية تجارة خاصة مع إيران جاهزة ومفعلَة بهدف تفادي العقوبات الاقتصادية الأميركية. الاتحاد في بيان قال إن آلية التجارة المعروفة باسم إنستيكس تعمل حالياً وهي متاحة لكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأنها تباشر حالياً أولى معاملاتها. وأشار البيان إلى أن إيران أسست أيضاً كياناً للتجارة مع أوروبا، مضيفاً أن دولاً أخرى في الاتحاد تنضم إلى الآلية كمساهمة.

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