قوات حفتر تعلن حظر الرحلات الجوية من ليبيا إلى تركيا

الخليج 365:

أعلن أحمد المسماري المتحدث باسم قوات خليفة حفتر أن الجيش الليبي سيحظر أي رحلات جوية تجارية من ليبيا إلى تركيا، مضيفا أنَّ قواته ستتعامل مع أي طائرات وافدة من تركيا تحاول الهبوط في طرابلس كأهداف معادية.

المسماري قال إن هناك تدخلاً تركياً قطرياً لمصلحة حكومة الوفاق، لافتاً إلى تدخل تركي مباشر في معركة طرابلس من البحر والجو والبر.

كما كشف أن تركيا وفرت غطاء جوياً بطائرات مسيرة خلال اقتحام ما سماها “الميليشيات” مدينة غريان.

من جهته، رأى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أن ليبيا بحاجة إلى وقف لإطلاقِ النار لاستئناف المفاوضات.

سلامة أكّد أن الأمر بحاجة إلى جمع الطرفين وبدء النقاش بشأن التدابير اللازمة لاستعادة الثقة.