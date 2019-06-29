رجل يفاجأ بسرقة مقتنياته أثناء دخوله حمامات سوق بحري

التاريخ: 29-يونيو-2019
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أوقعت محكمة المدينة بحري حكماً يقضي بالسجن الالزامي 6 أشهر في مواجهة شاب لمخالفة نص المادة 174 من القانون الجنائي حيث تمكن المتهم من سرقة مبلغ 4700 جنيه إضافة إلى هاتف تكنو من رجل وذلك بإحدى المرافق العامة بسوق بحري.
يذكر أن الشاكي دون بلاغاً حيث أفاد في مضمونه حسب صحيفة الدار، أن المتهم استغل تواجده داخل المرفق فقام بسرقة سديري وبداخله المعروضات عليه تم القبض على المتهم وأقتيد إلى قسم الصافية ودون له بلاغ بالواقعة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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