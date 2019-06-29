“قوى التغيير”: مليونية (30) يونيو قائمة حتى لو اتفقنا مع المجلس العسكري

كشف عضو اللجنة الفنية بـ”قوى الحرية والتغيير” الشريف محمد عثمان في مؤتمر صحفي أمس “الجمعة” عن مسارات مواكب (30) يونيو.

وقطع عثمان بأن الخطوة لا تعني التصعيد إطلاقاً، وأوضح أنها تحمل اسم “موكب الحداد على الشهداء” وتتجمع في مسارات محددة في المدن الثلاث وتتوجه إلى منازل أسر الشهداء وليس إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة أو القصر الجمهوري، وقال “التصعيد خطواته معروفة إذا قررنا ذلك وهذه المواكب سلمية ومعنية بالشهداء”.

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وأوضح عضو لجنة العمل الميداني وهيب محمد سعيد حسب صحيفة التيار، أن “قوى الحرية والتغيير” تعمل في ظروف صعبة نتيجة لقطع الإنترنت وأكد ثقتهم في نجاح المواكب للتعبير عن سلمية الثورة والتضامن مع أسر الشهداء والتأكيد على تحقيق مطلب الحكومة المدنية، وقال إنهم على تواصل مع لجان المقاومة بالأحياء، وأوضح أن تجمعات المواكب بالولايات متروكة للجان المعنية بالمدن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)